Розкрито подробиці, чого чекати від ефіру

Українцям розповіли, чого чекати від нового ефіру шоу "Танці з зірками"

Учасники намагаються здивувати глядачів своїми номерами, передає Politeka.net. У новому пості в Instagram проекту опублікували кілька кадрів з попередніх випусків, а також розповіли, чого чекати - від нового.

Так, виявляється для чергового ефіру готується номер, присвячений колишньому судді шоу Григорію Чапкісу. Зазначимо, легендарний хореограф помер на 92 році життя. Перед цим танцюрист хворів на коронавірус.

Раніше глядачі обурилися, що перший ефір не був присвячений померлому артисту. Продюсер шоу Володимир Завадюк заспокоїв усіх шанувальників, адже, за його словами, готується цілий ефір, натхненний його талантом.

Також у новому випуску на зірковому балконі зустрічатиме учасників телеведуча Маша Єфросиніна, а запрошеною суддею стане співачка Оля Полякова. Примітно, що раніше артистка брала участь на проекті, і її часто критикувало журі.

"Нас чекає дуже цікавий вечір 😉 Одна з пар станцює під живе виконання ALEKSEEV @alekseev_officiel пісні "Океана стали"!... А відкриють феєричний ефір наші судді із спільним виступом 😱", - написали автори публікації.

За півгодини пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів:

"Чекаю запальну Ча-ча-ча від MELOVIN і Лізи Русиної 🔥", "чекаю, думаю буде чудовий, душевний вечір разом з "Танці з зірками") учасникам удачі і натхнення в їх номерах!!!".

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