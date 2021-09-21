Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, після довгої перерви в мережах звернулася до українців

Даша Квіткова і Микита Добринін почали будувати відносини на шоу "Холостяк", пише Politeka.net. Зараз пара одружена і виховує сина, Лева.

Красуня робила перерву з постами в Instagram, останнім часом публікуючи в основному тільки фото сина і чоловіка.

За словами Квіткової, з народженням дитини у неї немає часу на ведення аккаунта.

"Вся моя увага зараз в сім'ї і я цьому дуже рада🤍 Пам'ятаєте наші історії про те, що ми весь час хочемо втекти зі знімної квартири, тільки щоб там не перебувати? Так от, зараз все змінилося, ми навпаки звільняємо себе від справ, щоб більше часу провести разом вдома", - розповіла дівчина.

Даша Квіткова написала, що нещодавно приготувала в духовці пиріг, і по дому рознісся приємний аромат.

"Чесно кажучи, вже чекаю не дочекаюся, коли маленький підросте і почне їсти все, а не тільки молочко мами😅 загалом, в передчутті випікання з ним печива, готування пюрешки з котлетками або пирогів🤍", - поділилася дружина Микити Добриніна.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато приємного Квітковій та її родині.

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