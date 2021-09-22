Співачка Крістіна Орбакайте, дочка виконавиці Алли Пугачової, розповіла, де знялася її дочка

Відома артистка в 2012 році народила третю дитину - Клавдію, передає Politeka.net. Відомо, що у Христини є ще двоє старших синів від попереднього шлюбу - Микита і Дені.

Молодшу дочку артистка народила від бізнесмена Михайла Земцова, за якого вийшла заміж ще у 2005-му.

У своєму Instagram Орбакайте показала дочка, що подорослішала, яка знялася у неї в кліпі.

На знімках позувала сама співачка в темному костюмі і Клавдія в різних сукнях. За знімальним процесом спостерігав чоловік артистки.

"Ділюся з вами фотографіями зі зйомки кліпу "Сон уві сні", - написала Орбакайте.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів:

"Клава взагалі 🥰", " яка Клавдія!!!!❤ ️ ", "Які всі гарненькі😍", " як ви прекрасні ❤️Клавдія така доросла, а цей погляд😍 🔥 🔥", "копія мами😊", "дуже класна пісня,слухаю 24/7 🔥 дійсно, все життя - сон", " які ви всі красиві! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Клави така благородна краса! 🔥 ", "Яка Клавочка красуня! Як виросла!❤ ️ ", "Клавдія просто красуня виросла 👍🌸🦋🌸🦋🌸🦋🌸🦋❤️", "Христина, яка Клавочка красива дівчинка! Схожі як!😍💚😃".

Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".