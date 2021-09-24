Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина розповіла про ім'я майбутньої дитини

Співак Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, готуються стати батьками, пише Politeka.net. Пара перебуває в очікуванні дитини. Зараз закохані живуть за містом, поки у виграній артистом квартирі в Києві робиться ремонт.

Нещодавно пара розсекретила стать майбутньої дитини. Як виявилося, у них з'явиться дівчинка. Роман дуже радий цьому: "У нас буде найкраща донечка у світі", - сказав він в одному з інтерв'ю.

У своїх сторіс Instagram Іванна часто розповідає про вагітність, а в цей раз поділилася думками про ім'я для дочки.

"Ніби вже визначилися, але я не 100% впевнена, що я хочу, щоб дитину так звали. Я зараз дуже сильно задумалася над цим. Тому, коли я буду впевнена на всі 100%, тоді я вам все розповім", - зазначила наречена Сасанчина.

Також Іванна розповіла, що перед вагітністю вона здала всі аналізи. У підсумку лікарка сказала дівчині, що зачати може вийти через рік-два-три, в залежності від того, як нормалізуються гормони, але в підсумку все вийшло набагато швидше - за місяць.

Зазначимо, Роман Сасанчин і його наречена стали зустрічатися в минулому році, а побралися - в цьому.

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