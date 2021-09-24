Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay (Соня Хлябич) розговорилася про труднощі в сім'ї

30-річна Соня розповіла в ефірі "ЖВЛ" про чорну смугу в житті та низку болючих подій, передає Politeka.net.

Так, навесні 2020 року, в розпал підготовки до весілля співачки з хокеїстом Олегом Петровим, раптово помирає її батько Сергій Хлябич. За словами Соні, він був її найкращим другом і фанатом номер один.

Усі плани племінниці Ротару про весілля розбилися моментально. Дівчина відклала торжество, а разом з тим поставила на паузу і свою кар'єру.

"Я могла лежати в ліжку, плакала кожен день, мені ні їсти, нічого не хотілося,- згадує Соня про той страшний період і депресію. - І плюс я бачила, як страждає моя мама. Він був любов'ю всього її життя. Ніхто не очікував. Він був здоровий, ходив в спортзал, катався на велосипеді, і просто доля так вирішує, що у нього відривається тромб... Через секунду він помер".

Чоловік Соні постійно знаходився поруч і підтримував як міг. Півроку вони жили разом з її мамою, рідною сестрою Софії Ротару, Лідією Ротар у Чернівцях.

За одним нещастям прийшло інше. Рівно через рік після смерті чоловіка навесні 2021 Лідія Михайлівна захворіла коронавірусом. Лікарі робили невтішні прогнози.

"Говорили, що 50 на 50 шансів, і сказали: "Моліться". У мене такі страшні думки були. ЯК? Як минулого року тато... я не можу втратити ще й маму. Що взагалі відбувається в моєму житті?", - розповідає Соня.

На щастя, сестра Ротару повністю одужала і рідні зустрічали її вдома з повітряними кульками і квітами.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару показала сімейні фото: як виглядає рідна сестра легендарної співачки

А ще Politeka писала, заміжня племінниця Софії Ротару засвітилася в обіймах відомого красеня-співака

Також Politeka повідомляла, що племінниця Софії Ротару в маленькому боді осоромилася перед камерою: "щось пішло не так"