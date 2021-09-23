Актор "Квартал 95" Степан Казанін (справжнє ім'я-Сергій) похвалився сім'єю на новому фото

З 1993 року артист одружений на дизайнері, Наталії, повідомляє Politeka.net. У 1998 році у пари народився син Степан, який закінчив математичний факультет одного з московських вузів. А у 2010-му на світ з'явився молодший син Петро.

На сімейних знімках подружжя та їхні діти виглядають щасливими. На рідкісному фото в Instagram-групі "Квартал 95" Казанін з'явився з дружиною і молодшим сином. Сім'я посміхалася, позуючи разом з собакою.

"Осінь - пора домашнього затишку, запах свіжоспеченого печива, пледів і чаю ️ ️ ️

А ви любите осінь, друзі?",- написали автори поста.

За три години публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів. Одні користувачі Мережі писали слова компліментів родині, а інші - звернули увагу на її зовнішність.

"Здоров'я вам і добра!!!!!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Любимо осінь і вас!!!!👏 👏 👏 ❤ ️ ", "Класні ❤ ️ ❤️ а собакен взагалі🔥 🔥 🔥", "красиві", "Підстрижіться. А то як з мультика Сімейка Бігфутів", " а зима - два пледа і тонна чаю ... 😂 😂 ", "Як затишно.Люблю сім'ю Казаніних, осінь ... І звичайно ж, "Квартал-95". 😍 😍 😍 ", "Які ви красунчики і навіть ваш песик. Дуже позитивне фото! Любимо вас!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Казанін з "Квартал 95" показав, що робив з Андрієм Данилком в Туреччині

Як повідомляла Politeka, Казанін з "Квартал 95" здивував ніжностями з дружиною прямо на вулиці

Також Politeka писала, що Казанін з "Квартал 95" показав яскраво-руду дружину і синів, рідкісне фото