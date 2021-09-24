Українська співачка Тіна Кароль вразила своїм талантом глядачів
Тіна Кароль завоювала величезну любов українців, і кожен її виступ робить фурор, пише Politeka.net.
Шанувальники стежать за кожним виступом артистки й публікують відео в мережі.
На нових кадрах Кароль "запалила" на сцені в темному костюмі, верх якого вражав вирізом.
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Зірка виконала пісню, а після цього взяла стійку для мікрофона і потягнула її за собою.
Примітно, що позаду артистки був великий екран, на якому вона відображалася, а поруч виступала підтанцьовка.
Кадри були зняті під час виступу артистки в "Gastroli Hall на FESTrepublic" у Львові 23 вересня.
Також у мережі інші користувачі опублікували відео, де Тіна Кароль виблискує в різних нарядах.
Користувачі Мережі прийшли в захват від кадрів.
"Найкраща ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "яка вона класна 🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Браво Тіні і всій її команді😍 👏 🔥 🙌❤️"," бездоганно заспівала мою улюблену пісню !Тиночка вищий пілотаж!!!! ФУРОРИЩЕ!!!!", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Тіна Кароль цього року поміняла імідж, її вбрання стали більш "зухвалими", а пісні запальнішими. За словами зірки, вона представила себе абсолютно "новою".
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