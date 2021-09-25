Співачка і актриса Крістіна Орбакайте, дочка виконавиці Алли Пугачової, вирішила посміятися над собою

Ще в дитинстві Крістіна Орбакайте спробувала себе в зйомках в кіно, передає Politeka.net. У 12 років співачка знялася у фільмі "Опудало", і протягом життя продовжила з'являтися в різних картинах.

Зокрема в комедійному фільмі "Любов-морква", який вперше вийшов на екрани у 2007 році. З того часу вийшло ще кілька продовжень.

Зокрема, зараз глядачів готують до виходу четвертої частини.

Сюжет всіх картин будується на одній темі - головні герої, у виконанні Христини Орбакайте і Гоші Куценко, міняються тілами з ким-небудь, щоб краще зрозуміти один одного. У четвертій частині обидва актори зіграють роботів.

У новому пості Instagram Орбакайте показала, як осоромилася під час зйомки - вона не членороздільно сказала репліку, і всі засміялися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Знімаючись в комедії, завжди готова посміятися над собою 😂 робочі моменти зі зйомок "Любов-морква 4"", - написала Крістіна Орбакайте.

"😃 👍Робочі моменти - це завжди цікаво", " О!Круто!Скучила!🌞🍀💖💃💚", "❤️ Це казка найкраща🙌 дуже красиво 🔥 спасибі 🙏 💓 творчих вишукувань і здоров'я💓", - прокоментували користувачі Мережі.