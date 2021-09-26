Нова дружина ведучого проектів "Співають всі" та "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, про що шкодує

Так, дружина Остапчука заінтригувала підписників звісткою про важливий для їх сім'ї день, давши їм шанс вгадати, про що мова. Більшість подумали, що мова про річницю весілля (вони якраз одружилися восени минулого року), але справа була в іншому. У чому саме, Христина розповіла в нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Завтра Вова у мене іменниник! Ой, йому як завжди 18, і це дуже класний день. Я завжди радію, коли у людей день народження...,- повідомила Остапчук, додавши про менш веселий момент, - На превеликий жаль, цього року ми не зможемо відсвяткувати його день народження. Здається, вже хороша традиція у Вови - він завжди на важливі якісь свята працює, дарує іншим людям свято. Завтрашній день не виняток".

За словами дружини Остапчука, вони домовилися, що постараються провести цей день разом, і на роботу поїдуть вже після обіду.

"А наступного року ми обов'язково зробимо якусь класну вечірку, тому що Вова ніколи не святкував свій день народження. Він говорив, що ніколи не збирав друзів... Я дуже хочу, щоб у нього колись сталося це свято, і це буде в наступному році", - додала Христина.

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