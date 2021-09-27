Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"

Співачка і актриса Крістіна Орбакайте, дочка виконавиці Алли Пугачової, розповіла про нову роботу

Відома артистка вже кілька десятків років займається творчістю, і не забуває експериментувати, передавати Politeka.net. Крістіна Орбакайте бере участь у різних шоу.

Так, наприклад, днями співачка знялася в програмі "Дуети". Артистка з'явилася на проекті в красивій чорній сукні на тонких бретельках і з глибоким вирізом.

З фото стає зрозуміло, що співачка виконала пісню в дуеті з актором Гошею Куценко, з яким зіграла подружню пару в трьох фільмах "Любов-морква".

"Шоу "Дуети" на @tvrussia дуже інтригуючий і красивий проект... Наш дует з @goshakutsenko цьому підтвердження 👥 ", - написала Крістіна Орбакайте, на одному з фото тримаючи руку Куценко.

За вісім годин пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів:

"Неймовірно романтичний номер і пісня😍як же це було красиво!❤ ✨ ", "Це було дуже ніжно і романтично😍 і трошки сумно", "Кристина, спасибі за те, що ви така природна, натуральна, Добра, талановита і прекрасна!!! У Вас з Гошею Куценко вийшов чудовий номер! 👍👍👍👋👋👋💐💐💐💐💐", "Красива шикарна успішна Кристина😍", "Кристина елегантна і розумна і мега стильна людина в цілому!!!".