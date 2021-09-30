Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, показала свою маму
Відома блогерка завоювала велику популярність після зйомки в шоу "Холостяк", де завоювала перемогу, пише Politeka.net. Зараз Квіткова і Добринін вже одружені і ростять свого маленького сина Лева.
В Instagram дружина "холостяка" часто розповідає про особисте. Так, в одному з нових постів дівчина опублікувала знімки з мамою.
"Для мене найбільша цінність - це здоров'я, не тільки моє, а й близьких.
Після народження Лева особливо гостро сприймаються навіть такі дрібниці, як нежить, адже ми у відповіді за нього і повинні бути завжди в строю", - поділилася одкровенням блогерка.
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За словами зірки соцмережі, батьки часто ігнорують своє здоров'я. Наприклад, мама Даші ігнорувала проблему з зубами, але вона разом з чоловіком відвели мати до стоматолога.
"Дуже важливо дбати про здоров'я наших рідних і близьких, ініціювати їх похід до лікаря і донести важливість своєчасної діагностики, не тільки ж вони можуть давати нам поради!",- розповіла Даша Квіткова.
"Це звичайно потрібно і треба,але на жаль у багатьох немає коштів ходити по лікарях😔 навіть якщо і треба!", "Такі щирі, красиві😍 😍 😍", " які ви красиві❤️😍 🔥 🔥", - прокоментували користувачі мережі.
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