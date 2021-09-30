Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, записав відео в молодіжному стилі

40-річний репер вже багато років на сцені, передає Politeka.net. За час своєї роботи Олексій Потапенко змінив багато псевдонімів, але зараз все ж більш відомий, як Потап.

Виконавець намагається здивувати шанувальників, а також залучити до своєї творчості більш молоду аудиторію. Ймовірно, саме для останнього співак вирішив зареєструватися в популярній соцмережі "Тік Ток". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця відео). Репост відео Потап зробив в свій Instagram.

На кадрах співак позував у жовтій шапці і толствоці. Він потанцював і заспівав нову пісню на камеру.

За годину публікація зібрала майже 5000 переглядів і багато коментарів. Деякі зазначили діяльність співака в "Тік Тоці".

"Блін, Потап! Ваша солідність не сумісна з Тік-Током)", " таке враження шо грає снігуром на скрипці замість смичка))", "а зніми будь ласка відео на твій трек « В темноте» або «Звезда»😍

Я так хочу своїми очима побачити)", " дуже заводна пісня! Зніміть ще на пісню "Ради тебя". У цій пісні дуже гарний початок", - написали користувачі Мережі.

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