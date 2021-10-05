Знаменитий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма, на думку глядачів, несправедливо судить Дмитра Дікусара

Вже кілька років хореограф Влад Яма перебуває у складі журі "Танці з зірками", пише Politeka.net. У шоу знімається і фіналіст кубка Європи Дмитро Дікусар. Примітно, що обидва танцюристи раніше виступали з парами на паркеті на шоу «Танці з зірками».

Зараз Дікусар бере участь у проєкті разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. У новому випуску пара вийшла в образах героїв фільму "Титанік".

"Вам вальс дуже личить. Виконано класно, чітко, злагоджено. Хочеться більше легкості нагорі", - зазначив Влад Яма, і в підсумку поставив сім балів.

Користувачі Мережі в Instagram прокоментували танець учасників, а також деякі відзначили, що Влад Яма заздрить Дікусару, тому постійно занижує йому оцінки.

"Дікусар - геній танцю))))) Яма - синонім - заздрість" - "постійно його гнобить і засуджує", " неймовірний виступ!! 😍 ", "Краща пара в цьому сезоні 😍", " колись я зможу відірвати погляд від Дікусара і дивитися на партнерку, але це не точно😂 🥲", "Найкращий танець за сьогодні👍 👍 👍", "Дікусар ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ він повинен бути в журі!",- написали користувачі Мережі.

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