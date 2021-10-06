Відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно випустила пісню українською мовою, поїхала відпочивати в Арабські Емірати.

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою співачкою. Як відомо, нещодавно виконавиця виступила з концертом в Україні, через багато років. У 2014-му році артистка покинула Україну і через висловлювання на її адресу, залишилася в Росії. Однак нещодавно Ані Лорак випустила нову пісню українською мовою, після чого її покликали назад в Україну.

Стало відомо, що після зйомок нового кліпу співачка вирушила на дорогий відпочинок в Арабські Емірати. Готель, в який вирушила Ані Лорак, часто відвідують різні знаменитості. Співачка опублікувала фото, з панорамного виду на терасі готелю. Також на кадрах можна побачити безмежний басейн, який знаходиться за спиною Ані Лорак.

Вартість однієї ночі в готелі з шикарним виглядом становить від 18 072 гривень до 397 600 гривень.

Раніше повідомлялося, екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."

Також, Лорак після прем'єри україномовного кліпу влаштувала гаряче дефіле у відвертих образах: "Знову помолодшала"

Politeka розповідала, Мішина, дружина "Холостяка" Добриніна, Лорак та інші показали, хто з них краще: "Вас не включили, ось і біситеся"