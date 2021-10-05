Ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник викликав бурю емоцій несподіваним образом.

37-річний шоумен опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у класичному чорному костюмі та білій сорочці, передає Politeka.net.

Григорій зав'язував, вочевидь, краватку-метелика і задер голову. При цьому виглядав він дуже брутально і чимось нагадав користувачам відомого кіноперсонажа Джеймса Бонда.

"Ну ось, нарешті я зрозумів хто наступний @007"; "Джеймс Бонд, переодягайся, ми тебе впізнали🥂 😁", - коментують фото.

Не втрималася й дружина Григорія, Христина, з якою вони разом ось уже 10 років і народили трьох синів.

"Красиво 😻 мій 🤪🤤🤤🤤😍😍😍", - відгукнулася дівчина під постом.

Зазначимо, днями відбулася прем'єра чергового фільму про Бонда "Не час вмирати". Картина стала п'ятим фільмом про спецагента 007, в якому головну роль зіграв актор Деніел Крейг. Продюсер франшизи Барбари Брокколі заявила, що заміну йому стануть шукати тільки в 2022 році.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник поділився важливим моментом, який пережив з сином:" вперше в житті!"

Як повідомляла Politeka, зірка "Холостячки" Решетник підкорив почуттям стилю в костюмі і кросівках: "Супер-ведучий і тато"

Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник, поки дружина сидить з дітьми, запалив з шикарною блондинкою: кадри