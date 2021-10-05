Відома телеведуча Катя Осадча побувала не прем'єрі відомого фільму, куди прийшли зірки українського шоу-бізнесу. Зокрема, на заході побував гуморист Сергій Притула.

Популярна телеведуча активно продовжує роботу, передає Politeka.net. Зовсім недавно Осадча стала мамою, але незважаючи на це, її графік вже завантажений.

Так, Осадча зняла репортаж, побувавши на прем'єрі фільму про агента 007 C Деніелом Крейгом.

На заході "розвіялися" такі зірки як: Сергій Притула, Даша Трегубова, Соломія Вітвіцька та інші.

Катя вибрала брючний костюм, який підкреслив її стрункість. При цьому на фото не було видно чоловіка Осадчої, Юрія Горбунова.

Джеймс Бонд повернувся 😉 шпигунські пристрасті вже киплять в кінотеатрах, а світський репортаж з довгоочікуваної прем'єри - цієї неділі о 18.30...

Вже подивилися чергову серію бондіани, будете сумувати за Деніелом Крейгом? Кого бачите новим Бондом?",- написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Круто😍 😍 😍", "буду сумувати😢 😍 😍❤️🔥", "прекрасно😉 👍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Катя Осадча в серпні стала мамою втретє. Примітно, що телеведуча працювала практично до пологів, і після народження малюка практично відразу приступила до зйомок.

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