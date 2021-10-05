Співачка показала себе у всій красі

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, як провела вечір без Instagram. Зірка опублікувала кілька знімків, підкріпивши цікавим підписом.

Артистка вражає зовнішністю в будь-якому образі, повідомляє Politeka.net. Зірка постала в облягаючому боді з гарним вирізом, а також у світлих брюках.

Красуня похвалилася стрункою фігурою, навівши камеру на дзеркало.

"Інста вчора просто відкривала для мене Reels Шукайте відео в моїх сторіз і своїй стрічці!",- написала Надя.

Зазначимо, мова йде про збій в роботі в Instagram, Фейсбук і Вотсап 4 жовтня, який став найдовшим за всю історію існування цих соцмереж.

За півгодини пост Наді Дорофєєвої зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"неймовірно красива️️", "так личить цей колір волосся Аааа", " інста вчора навчив нас цінувати його😅 😂"," така красива ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красиво так, естетикою запахло!", "Аааааооооо як тобі личить цей образ😍 🔥"," Краса наша ❤️😍"," Уф яка", "приголомшлива<3", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Надя Дорофєєва від природи дуже струнка, але все ж підтримує свою красу, займаючись спортом.

В одному з інтерв'ю артистка зізналася, що любов до тренувань у неї прокинулася не відразу, але зараз вона займається із задоволенням.

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