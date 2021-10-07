Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної виконавиці Софії Ротару, розповіла, що готується до яскравої поїздки.
Соня Кей народилася в сім'ї музикантів, тому не дивно, що вона теж вирішила стати артисткою, повідомляє Politeka.net.
Племінниця Ротару зізналася, що не хоче користуватися своїми зв'язками і має намір розвиватися, як самостійна творча одиниця.
Артистка записує пісні і знімає кліпи, часто буваючи в різних містах. Відомо, що днями Соня Хлябич вирішила представити нову пісню, і тепер просуває композицію по радіостанціях.
У своїх нових сторіс співачка розповіла, що збирає валізи, і заінтригувала шанувальників.
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"Ой, хлопці! Ну, завтрашній день - це просто бомба, ракета, гармата, граната - все це разом узяте!",- поділилася співачка.
А пізніше показала свою валізу.
"Моя валіза вже готова до подорожі", - написала Соня Кей.
Також співачка розмістила кадри із залу очікування, і поскаржилася на людей.
"Ось так виглядає лакшері. Чекаю свій літак... Ще дуже дратує, коли в людному місці хтось на повну гучність дивиться сторіс",-написала Соня, знявши себе в масці.
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