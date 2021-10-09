Дочка популярного гумориста та актора з "Квартал 95" Юрія Ткача 6-річна Єлизавета насмішила батьків малюнком їжака та пояснила, чому він такий дивний.
Як пише Politeka.net, 37-річний відомий гуморист та один із провідних акторів студії "Квартал 95" Юрій Ткач вже багато років живе у щасливому шлюбі із дружиною Вікторією. Пара виховує 6-річну дочку Лізу, яка цього року пішла у перший клас однієї із приватних шкіл Києва. Разом із маленькою Лізою в один клас ходить дочка іншого "кварталівця" Євгена Кошового – Сарафима.
У своєму Instagram Ткач часто розповідає про успіхи дочки в школі. Цього разу актор показав дитячий малюнок їжака, який дуже насмішив його з дружиною.
Юрій та Вікторія поки йшли з школи з дочкою з усмішкою роздумували, чому намальований Лізою їжачок так дивно виглядає, однак дівчинка швидко пояснила батькам свою задумку.
"Він п’яний", - пояснила свій малюнок Ліза Ткач та дуже повеселила батьків.
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Ткач був шокаваний.
Рaніше Politeka писaлa, що Ткач і Кравець з "Квартал 95" потішили розвагами в гримерці, кадри: "Чебурашка мутує".
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" показав себе "на одній хвилі" з донькою: "Двоє зі скриньки".
A ще Politeka повідомлялa, що дочка Ткача з "Квартал 95" з макіяжем і зачіскою змушена прогулювати школу: "Ні сорому, ні совісті".