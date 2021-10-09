Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Анна Богдан зважилася на другу спробу і розповіла, куди прямує.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

На своїй сторінці в Instagram Анна Богдан опублікувала нове фото. Як відомо, нещодавно вона разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако вирушила до Італії, де вони відпочивали кілька днів. По їх поверненню, вони вирішили піти в зоопарк в Харкові.

Судячи з наступного знімка, у пари не вийшло туди потрапити, і на цей раз Анна Богдан зважилася на другу спробу потрапити туди. Варто відзначити, що на обраниці "Холостяка" світло-бежевий тренч і сині джинси.

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