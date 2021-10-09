Відома українська телеведуча Маша Єфросініна та співачка Оля Полякова записали третій випуск шоу "Взрослые девочки" на YouTube, у якому поговорили про дружбу між чоловіками та жінками.

Як пише Politeka.net, 42-річна Маша Єфросініна разом зі своєю подругою Ольгою Поляковою вирішила запустити на TouTube проєкт "Взрослые девочки", у якому обговорюватимуть цікаві жіночі теми та ділитимуться історіями зі свого життя. Так, Полякова з Єфросініною вже обговорили проблеми свого багаторічного заміжжя, а також поспілкувалися про виховання своїх дочок-підлітків. Темою третього випуску стала дружба між чоловіками та жінками.

Так, Полякова розповіла про залицяння Могилевської до її чоловіка, про сварку зі свекрухою через чутки про зраду та ще про різні цікаві випадки з життя.

Як бачимо, такий формат шоу Полякової та Єфросініної дуже подобається шанувальникам. Вони пишуть багато похвальних коментарів, однак не обходиться й без казусів. Так, Машу Єфросініну назвали Валею.

"Валя Єфросініна хороший інтерв’юер! Випуск мені дуже подобається", - помилилися в мережі.

У своєму Instagram Єфросініна з гумором відреагувала на помилку з іменем.

"Коли ти Валя Єфросініна", - написала Маша та опублікувала фото із кам’яним лицем.

Рaніше Politeka писaлa, що Полякова покрасувалася своїми багатствами, висипавши гроші на голову: "Дивіться уважно!".

Нагадаємо, що Полякова на зустрічі з Єфросиніною жорстко "проїхалася" по Могилевській: "Мого чоловіка клеїла".

A ще Politeka повідомлялa, що Єфросиніна у вечірньому образі вразила зовнішнім виглядом і одкровенням: "Життя дарує мені...".