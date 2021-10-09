Скандальний блогер Олександр Волошин, який вже пів року зустрічається із зіркою "Скаженого весілля" Анною Трінчер, невдало пожартував над дівчиною.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка, блогерка та акторка 20-річна Анна Трінчер – медійна особистість. Дівчина є однією зі ста суддів популярного шоу "Співають всі", стала зіркою серіалу "Школа" та комедії "Скажене весілля", активно записує треки. В особистому житті Трінчер також все добре – співачка вже пів року зустрічається зі скандальним блогером Олександром Волошиним.

Пара часто записує різні відео в Instagram та ділиться спільними світлинами. Цього разу Волошин вирішив пожартувати над Трінчер, поки вони разом їхали в машині. Так, хлопець різко загальмував поки Анна чепурилася перед дзеркальцем. Дівчина сильно вдарилася, жарт Волошина їй дуже не сподобався.

У коментарях шанувальники співачки написали, що поведінка Волошина – недопустима.

"Якось не смішно і не шанобливо до своєї дівчини 🙈", " З головою все гаразд? 🤦", " І не смішно, вона вдарилася, їй боляче 😮😮😮😮😮😮", " 😂 Залізні нерви у Ані 😂", " ти б так своєю головою об лобове скло", " Аню шкода😂😂😂😂", - написали в мережі.

Нагадаємо, що нещодавно в Олександра Волошина був День народження. Трінчер вирішила порадувати коханого хлопця та подарувала йому дорогий подарунок - наручний годинник Versace, про який той давно мріяв. На емоціях хлопець навіть розплакався.

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