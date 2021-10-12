Героїня "Холостячки 2" співачка Злата Огневич в останньому випуску шоу відправила додому відразу двох залицяльників, одного з них відразу з побачення.

Мова про 33-річного бізнесмена з Києва Богдана Коломейка. Він і ще болгарський тенісист Васко Младенов покинули проект у четвертому випуску, що відбувся 8 жовтня, передає Politeka.net.

Так, Злата запросила Богдана на індивідуальне побачення, але до них несподівано приєднався Максим Тарапата, скориставшись заробленими раніше бонусами. Трійця каталася на гідрофойлах, коли "Холостячка" несподівано впала з дошки і почала тонути. Коломейко так захопився спортом, що не помітив цього, а ось його опонент відразу ж кинувся співачці на допомогу. У підсумку, Богдан покинув шоу ще до церемонії троянд.

У своїх "сторіз" в Інстаграм знехтуваний Огневич кавалер повідомив, що "це не кінець і життя триває". Хлопець не шкодує, що побував на "Холстячке".

"Ну все, проект для мене закінчився. Хочу подякувати за підтримку, за теплі слова, які сказали і написали. Багато неоднозначних коментарів було, але для того, щоб судити, треба спочатку або запитати у мене, або перебувати в тій ситуації, в якій я був".

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