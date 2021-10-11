Креативний продюсер проєкту "Танці з зірками" Володимир Завадюк записав відео, у якому показав як Ліда Лі та її партнер Олексій Базела переживають виліт із шоу.

Як пише Politeka.net, молода українська співачка Ліда Лі, яка нещодавно почала сольну кар’єру після співпраці із продюсерським центром Дмитра Монатіка, вирішила взяти участь у популярному шоу "Танці з зірками". На паркеті її партнером став Олексій Базела. У шостому випуску "Танців з зірками", який був присвячений кумирам, пара станцювала пасодобль під пісню Тіни Кароль "Выше облаков". За результатами голосування, шостий ефір був останнім для Ліди Лі та Базели. Глядачі обурені її вильотом із шоу.

У своєму Instagram креативний продюсер проєкту "Танці з зірками" Володимир Завадюк записав відео-сторіс, у якому розповів, як Ліда Лі та Олексій Базела переживають свій виліт.

"Я йду з павільйону, а вони лежать на паркеті. Дуже сумно, що вони йдуть, але такі правила шоу. Друзі, голосуйте за свої улюблені пари", - розповів Завадюк.

Рaніше Politeka писaлa, що Зарицька з KAZKA зізналася, що відчуває до свого партнера по "Танцях з зірками": "Це дуже дивно".

Нагадаємо, що син Чапкіса повернувся в Україну і здивував заявою про одного з учасників "Танців з зірками": "Підірвав мою голову".

A ще Politeka повідомлялa, що Євгенія Власова перетворилася в Анджеліну Джолі, потрапивши в незручну ситуацію: "Навіщо ти одягла ці...".