Народна артистка України Ольга Сумська, яка знімається у комедії "Любов і блогери", показала шанувальникам образ директорки клубу, яку має зіграти.

Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська – талановита артистка театру та кіно. За плечима жінки безліч вдало зіграних ролей у фільмах, серіалах та на сцені театру. Зараз Ольга Сумська знімається у комедії "Любов і блогери", яку продюсує Володимир Остапчук.

У своєму Instagram Сумська поділилася світлинами і відео зі зйомок, на яких постала в образі директорки клубу міста Караплик пані Тамари.

"Пощастило,так пощастило! Директорка клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!", - написала Сумська.

Як бачимо, акторці зробили макіяж з голубими тінями і рожевою помадою, а також зробили традиційну для 80-х років зачіску.

У коментарях шанувальники написали, що в образі директорки Сумська стала схожою на російську виконавицю Ірину Аллегрову.

"Аахахахахаха🤣🤣🤣🤣 Після такого фану розумієш який же крутий насправді у Олі смак ♥️", " Господи, думаю, я ж на Алегрову не підписана, що вона тут робить?😄😄😄", " Ух, яка колоритна! 🔥", "Подумала, що у мене в стрічці робить Ірина Алєгрова 😳🤔😆😆😆", "У всіх образах прекрасні! 😍👏 Різко фото побачила подумала як покращала Аллегрова 😮✌🏻👍🏻", "У цьому образі ви можете заміняти на сцені Ірину Аллергову😆", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Сумська прийшла в лють від витівки сусідів, з'явилися кадри: "От як тут не...".

Нагадаємо, що чоловік Сумської Борисюк почав різко смикатися прямо за обідом, артистка налякана: "Вітасик, ти що".

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