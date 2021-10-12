Актриса Ксенія Мішина, колишня "Холостячка" і суддя "Україна має талант", зачепила публіку новим постом з особистими переживаннями.

32-річна Мішина поділилася глибокими роздумами про пекло і рай, супроводивши спіч чуттєвим фото, передає Politeka.net.

"Деякі дні дійсно схожі на пекло. І робота над собою все частіше відчувається також. Зустрічаючись з усіма болями і сутностями, що живуть в тобі, хочеться залізти на стіну і голосно прокричати: Бог, я більше не можу, чому так складно, де відповіді?", - йдеться в зверненні Мішиної.

Ксенія Мішина

Справлятися з невдачами актрисі дозволяють духовні практики, про які вона не раз розповідала. Однак, за її словами, не варто очікувати від них блискавичного поліпшення, як від чарівної пігулки.

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"Цей складний процес і є життя", - підсумувала Ксенія.

Слова актриси, схоже, торкнули за живе переможця "Холостячки" Олександра Еллерта, з яким вона помирилася після розставання, і хореографа з "Танців з зірками" Дмитра Дікусара, що поставили лайки.

"Так 💯, кожен день потрібно знаходити мудрість і силу робити для себе рай в цьому пеклі 👌"; "Ой дівчата, життя набагато простіше...навіщо так ускладнювати...❤️"; "Якось тяжко і сумно на душі стало від прочитаного🙁"; "Дуже круто розкрила цю тему😍 мене зворушило"; "А чи не легше жити в гармонії і в радості просто так?"; "Підтримую і згодна повністю. Перепони це наше зростання, якщо вони є, значить, ми розвиваємося, а значить живемо. Ви прекрасна особистість, дякую за приклад,❤️".

Нагадаємо, що Еллерт і Мішина вперше після розставання несподівано з'явилися разом: "у неї все болить..."

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