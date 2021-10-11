Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка бере участь у проєкті "Танці з зірками", у шостому ефірі шоу вийшла на паркет разом зі своєю старшою сестрою Тетяною.

Як пише Politeka.net, шостий ефір восьмого сезону популярного шоу "Танці з зірками" був присвячений кумирам учасників. Так, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка виходить на паркет із хореографом Дмитром Дікусаром, розповіла, що найбільшою її підтримкою та кумиром у житті є старша сестра Тетяна.

"Мій кумир - це моя сестра. Її звати Таня. І вона найдорожча людина в моєму житті. Ми одне ціле. Ми нерозлучні. Вона мій приклад у всьому. Потрапивши на проєкт, я відразу зрозуміла, що обов'язково один з наших танців я хочу присвятити їй", - написала Ольга Харлан у своєму Instagram.

Так, у шостому ефірі Харлан та Дікусар виконували танець у стилі фрістайл. Спортсменка була одягенена у формі для фехтування. Пара танцювала під пісню гурту The Hardkiss "Сестра".

Наприкінці танцю Харлан та Дікусар навіть пофехтували. У цей момент на паркеті з’явилася сестра Ольги у масці для фехтування.

У кінці всі зняли маски, а Ольга Харлан була шокована появою сестри та навіть не одразу її впізнала.

"Дякую цьому проєкту @ tanci1plus1, Вові Завадюку, команді хореографів, стилістів і старадмінов за те, що всіляко мене відволікали, щоб все вийшло максимально емоційно! Ви любов!", - написала Ольга Харлан.

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