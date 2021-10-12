Відомий український репер Потап, який відправився на відпочинок разом із дружиною Настею Каменських в Іспанію, порадував шанувальників новим веселим відео.

Як пише Politeka.net, 40-річний відомий український репер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) та його 34-річна дружина Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, відправилися на сімейний відпочинок до Іспанії.

У своєму Instagram Потап публікує світлини та відео з Настею, насолоджуючись відпусткою.

Цього разу репер оприлюднив відео, на якому намагається повторяти за Настею танцювальні рухи.

"А ви пробували станцювати танець, який ви не знаєте? Спробуйте, я подивлюся на Вас", - написав Потап.

Шанувальники оцінили відео зіркової пари та написали коментарі, дехто навіть пожартував, що Потапа взяли в заручники.

"Ти впорався я вважаю))", "Якщо вона насильно тебе змушує робити танцюльки в тік ток, одягни жовту футболку в наступному відео)", " Такі милі❤️", " Пластика Насті просто 🔥 дивилася на неї)) але молодці обидва 😍", " Якщо ти в заручниках, просто помахай рукою за годинниковою стрілкою в наступному відео. Ми з тобою, тримайся)))", - пожартували фанати.

Нагадаємо, що останнім часом Потап часто радує фанатів кумедними відео в соціальних мережах. Нещодавно він вирішив повторити гру із популярного серіалу "Гра в кальмара". Потап бігав по кімнаті періодично завмираючи, чим насмішив шанувальників. Його також порівняли із головним героєм серіалу "Форсаж" Домініком Торрето, коли Потап сфотографувався із великим хрестиком на грудях та дав українцям пораду кайфувати від життя.

Рaніше Politeka писала, що Насті Каменських і Потапу "врізали" після вильоту з України: "Нагребла чужих грошей і радієш".

Нагадаємо, що Каменських влаштувала незвичайне змагання з Потапом в номері на відпочинку: "Хто краще рухається?".

A ще Politeka повідомляла, що Каменських насмішила кумедною витівкою разом з Потапом у Мадриді: "Льоша завис трохи".