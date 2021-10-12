Український співак Олег Винник приховує особисте життя, проте в мережі ходять чутки, що він одружений на своїй бек-вокалістці, співачці Таюне (Таїсії Сватко), з якою вони їздять на гастролі.

За неофіційною інформацією, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в студентському гуртожитку, передає Politeka.net.

Сам артист не афішує особисте життя. За словами співака, головне - це його творчість, а особисте, має залишатися особистим.

Олег Винник часто на концертах виступає з Таюне на підспівуванні, а також дає їй виступити на своїх концертах.

На нових фото в Instagram артист засвітився зі своєю "таємною дружиною" під час концерту. Примітно, що блондинка виблискувала ніжками в міні-спідниці зі шкіри.

"Зігріті херсонським сонцем і вашою безмежною любов'ю продовжуємо тур 🙏 💛 попереду - Кропивницький!",- написав співак.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Просто, неземний😻❤️🔥", "вою на місяць новий від тебе", " Нереально красивий і щирий❤️❤️❤️", " красиві 😍", " фотографії неймовірні🔥 🔥 🔥!!! Спасибі, так і випромінюють щастя і любов! Хай буде Вам сторицею ❤️!", "Ви, В. О. як завжди чарівні! Спасибі за вашу любов, ми вас дуже любимо!!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "таємна дружина" Олега Винника з'явилася в компанії відомих ведучих

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