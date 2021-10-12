Двійняткам вже по 8 років

Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін поділився з шанувальниками світлинами зі святкування Дня народження дочки Ігоря Ніколаєва.

Як пише Politeka.net, 72-річна російська Примадонна, легендарна співачка Алла Пугачова та популярний гуморист і пародист 45-річний Максим Галкін побралися наприкінці 2011 року. На весілля, яке святкували в одному із московських ресторанів, запросили найближчих родичів та друзів.

У 2013 році Пугачова та Галкін звернулися до сурогатного материнства та стали батьками двійнят – Лізи та Гаррі Галкіних. Зараз хлопчик з дівчинкою ходять у другий клас.

У своєму Instagram Максим Галкін часто публікує світлини та відео з дітьми. Цього разу він поділився фотографіями зі святкування Дня народження дочки співака Ігоря Ніколаєва та Юлії Проскурякової Вероніки. Дівчинці виповнилося шість років. На фото Гаррі з Лізою постали в навушниках та з мікрофоном в руках.

" У суботу чудово відсвяткували день народження Вероніки Ніколаєвої", - написав Галкін.

За 25 хвилин шанувальники поставили понад 25 тисяч лайків на написали коментарі.

" Органічно виглядають обидва з мікрофонами ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️🎤", " Лапочки😍", " Який у Гарюші мрійливий погляд! Ну а Єлизавета, ясна річ, принцеса! 👏", "Чарівні, виховані, розумні, талановиті діти! А хіба могло бути інакше? ❤️❤️", "Які гарні 🔥", "Талановиті діти талановитих батьків 😍 👏 нехай і далі зростають такими зірочками!", "Такі солодкі діти 🥰🥰🥰", " У Вас просто чудові дітки, Максим .Нехай Всевишній оберігає Вас всіх 🙌", " Маленькі дві зірки!", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Пугачова в компанії Галкіна вразила видом на виступі: "Макс такий надійний".

Нагадаємо, що діти Пугачової і Галкіна зібралися на свято, вразивши нарядами: "Такі дорослі".

A ще Politeka повідомляла, що чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже".