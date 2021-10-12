Капітан зіркової сотні суддів на шоу "Співають всі" Наталія Могилевська розповіла про випадок, коли продюсер Ігор Кондратюк відмовився взяти відому зараз співачку Тіну Кароль у "Шанс".

Як пише Politeka.net, на телеканалі "Україна" вийшов сьомий випуск популярного шоу "Співають всі", суперфінал якого відбудеться вже 16 жовтня. Переможець проєкту отримає півмільйона гривень.

У крайньому випуску проєкту з’явилася яскрава Оксана Нікітіна, яка запалила з піснею "Пошлю его на…". Однак 75 набраних балів не дозволили дівчині пройти до фіналу.

Капітан зіркової сотні Наталія Могилевська сказала, що бачить у дівчині бажання йти вперед, показати себе, але згідна з тим, що вона ще недостатньо "встала на ноги" для таких композицій.

"Моя порада вам – інколи треба спалити все! І повернутись, як фенікс – зробити те, чим ти пишатимешся і насолоджуватимешся", – сказала співачка.

Також Могилевська пригадала історію про молоду Тіну Кароль, якій тричі відмовляли в участі в шоу "Шанс", а зараз вона легендарна українська співачка.

"А ви знали, що Тіну Кароль Ігор Кондратюк тричі не взяв...Вона хотіла до нас з Кузьмою в "Шанс". А йому що сказав цей Серьога…, - звернулася Могилевська до запрошеного судді шоу Дмитра Монатіка.

Нагадаємо, що популярний нині співак Дмитро Монатік колись вирішив спробувати свої сили на шоу "Х-Фактор", однак тоді репер Серьога, який був суддею на проєкті, сказав, що Монатік не матиме успіху в музиці.

"Я впевнений, що сяяти ти не будеш", - сказав тоді репер і дуже помилився.

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Нагадаємо, що 13-річний одесит і дружина відомого композитора сколихнули Україну на "Співають всі": "Неймовірні голоси".

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