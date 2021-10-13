19-річний переможець проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин записав розмовні сторіс у своєму Instagram після того, як у нього була висока температура.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна вагітна наречена готуються стати батьками. Нещодавно дівчина у своєму Instagram розповіла, що Роман сильно захворів, у нього була дуже висока температура, тому довелося викликати швидку.

Пізніше у своєму Instagram хлопець сказав, що почуває себе вже краще, однак у нього дуже сильний кашель та слабкість.

"Було дуже сильно неприємно", - сказав Роман.

Потім на декілька днів співак зник із Instagram. Сьогодні Сасанчин вийшов на зв’язок та пояснив своє раптове рішення.

"Ну от в мене таке є. Хочеться побути на самоті разом із музикою, вона мені приносить натхнення і хочеться обмежитися від всього. Я не знаю… Може, це я якась дивна людина, що мені таке приходить часто в голову, але я думаю, що в кого таке є, той мене зрозуміє", - пояснив співак.

Окрім цього, Сасанчин розповів чим займався у ті декілька днів, поки не був на зв’язку. Він розповів, що разом із ним захворіла маленька племінниця Іванки Мілана.

"Було важкувато", - сказав Роман.

На щастя, зараз і сам Роман, і маленька Мілана – здорові.

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