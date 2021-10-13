Відома співачка і переможниця минулого сезону популярного шоу "Танці зірками" Санта Дімопулос, яка зараз знаходиться в Москві, похвалилася збулася мрією.
Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". У 2020 році році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим. Співачка будує сольну кар'єру.
Зараз співачка знаходиться в столиці Росії – Москві.
Там серед іншого Санта Дімопулос відвідала бутік Діор.
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Також Санта розповіла про свою радість.
«Збулася моя мрія - я потрапила у Великий театр", - сказала співачка, стоячи перед дзеркалом у вечірній сукні.
Крім того співачка показала кадри з місцевого ресторану.
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