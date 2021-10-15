Талановита шеф-кухар та суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська продовжує показувати шанувальникам незвичні рецепти традиційних страв.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Ольга Мартиновська, яка стала відомою після перемоги у третьому сезоні шоу "Мастер Шеф", показує шанувальникам як по-новому приготувати усім відомі салати. Минулого разу Мартиновська показала незвичну подачу та дещо оновлений рецепт "Оселедця під шубою".

А цього разу вирішила показати, як приготувати салат "Мімоза".

"Ми, шеф-кухарі, постійно в пошуку нових адаптацій страв, до котрих уже звикли мільйони людей. Так-так, сьогодні говоримо про "Мімозу", - написала Мартиновська та показала етапи приготування салату по її авторському рецепту.

Подача вийшла дуже елегантною та презентабельною.

Шанувальники написали, що думають про "Мімозу" Ольги Мартиновської.

"Рецепт слухала фоном, бо увага була прикута до вашого пресу 😍 Захоплююся Вашою фізичною формою і надихаюся працювати над собою 🙌", " Шикарно😍🔥🔥🔥", " Олю... це прекрасно!👏👏👏👏", " Дякую, вчора приготувала шубу з печених овочів, спасибі сьогодні буде мімоза по вашому рецепту😍😍😍😍😍", "🔥🔥Шедевр👏, геніально, креативно, і смачно ❤️❤️", "Все геніальне просто) Ваууу😍😍😍😍 Оля, ви натхненниця 🙌 Я впровадила ваш рецепт як смажити яйце правильно, тепер це мій улюблений вид яєчні! Такі прості страви під таким ракурсом це щось неймовірне 👌👏👏👏", "Це прекрасно 😍 ", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що Хіменес-Браво дав" неосвіченим "учасникам" майстер Шеф урок українською: "Соромно!".

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