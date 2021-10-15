Талановита шеф-кухар та суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська продовжує показувати шанувальникам незвичні рецепти традиційних страв.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Ольга Мартиновська, яка стала відомою після перемоги у третьому сезоні шоу "Мастер Шеф", показує шанувальникам як по-новому приготувати усім відомі салати. Минулого разу Мартиновська показала незвичну подачу та дещо оновлений рецепт "Оселедця під шубою".
А цього разу вирішила показати, як приготувати салат "Мімоза".
"Ми, шеф-кухарі, постійно в пошуку нових адаптацій страв, до котрих уже звикли мільйони людей. Так-так, сьогодні говоримо про "Мімозу", - написала Мартиновська та показала етапи приготування салату по її авторському рецепту.
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Подача вийшла дуже елегантною та презентабельною.
Шанувальники написали, що думають про "Мімозу" Ольги Мартиновської.
"Рецепт слухала фоном, бо увага була прикута до вашого пресу 😍 Захоплююся Вашою фізичною формою і надихаюся працювати над собою 🙌", " Шикарно😍🔥🔥🔥", " Олю... це прекрасно!👏👏👏👏", " Дякую, вчора приготувала шубу з печених овочів, спасибі сьогодні буде мімоза по вашому рецепту😍😍😍😍😍", "🔥🔥Шедевр👏, геніально, креативно, і смачно ❤️❤️", "Все геніальне просто) Ваууу😍😍😍😍 Оля, ви натхненниця 🙌 Я впровадила ваш рецепт як смажити яйце правильно, тепер це мій улюблений вид яєчні! Такі прості страви під таким ракурсом це щось неймовірне 👌👏👏👏", "Це прекрасно 😍 ", - написали в мережі.
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