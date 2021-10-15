Талановитий український актор та учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показав шанувальникам свою кохану дружину, із якою одружився три роки тому.

Як пише Politeka.net, 28-річний талановитий актор Артур Логай – зірка реаліті-серіалу "Київ вдень та вночі" та телесеріалу "Моя улюблена Страшко". Цьгогоріч Логай погодився взяти участь у шоу "Танці з зірками" на "1+1". На паркет актор виходить із Анною Кареліною.

У своєму Instagram Логай розказує не тільки подробиці своєї участі в "Танцях з зірками", а й ділиться світлинами зі своєю сім’єю. Цього разу актор показав шанувальникам свою дружину Євгенію.

"Від того, як ти в мене віриш, іноді, мені самому здається, що я можу буквально все ❤️🔥 Моя сила, моє натхнення, мій космос ❤️", - написав Артур.

"Люблю до місяця і назад ❤️", - відповіла дружина актора.

Нагадаємо, що із акторкою та партнеркою по серіалу "Київ вдень ​​та вночі" Євгенією Павленко Логай одружився у 2018 році. У пари є маленький син Лев.

Шанувальники написали багато коментарів.

" Красива у вас дружина 😍", "Дуже дуже красива сім'я ❤️ Любові Вам і взаєморозуміння ❤️", "Які гарні 😍", " Ви красива пара 👍", " Чудова пара🔥🔥🔥", " Дуже красива пара ❤️", " Ви дуже круті 🔥🔥❤️😍", " Дуже красива пара❤️❤️", " Круто, хай любов завжди дарує вам сили🔥❤️", " Ваша дружина це реальний приклад якою потрібно бути для свого чоловіка 😍 Ви класна пара !!! Щастя вам! 💕", " Надзвичайно красива пара😍Як же ж ви схожі між собою😍😍😍😍", - написали в мережі.

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