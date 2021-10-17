Популярна турецька акторка Мер’єм Узерлі, яка стала всесвітньо відома після ролі Хюррем Султан у серіалі "Величне століття. Роксолана", поділилася серією нових знімків.

Як пише Politeka.net, 38-річна Мер’єм Узерлі – затребувана акторка турецько-німецького походження, яка зіграла багато ролей у кіно, однак світову славу їй принесла роль у серіалі "Величне століття. Роксолана". Так, Узерлі майстерно зіграла кохану дружину Султана Сулеймана Хюррем Султан. Цей серіал транслювали у більш ніж 45 країнах світу.

У своєму Instagram Мер’єм Узерлі часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами. Цього разу зірка серіалу опублікувала нову серію світлин. На фото Узерлі сиділа на великому шкіряному кріслі. Акторка була одягнена у джинси-кюлоти, білу сорочку та чорну жилетку із цікавою вишивкою.

Шанувальникам сподобалися нові фото Мер’єм Узерлі, вони написали багато коментарів.

"Я тебе люблю 😍😍😍😍🥺🥺🥺🥺", "Красуня ❤️❤️❤️❤️❤️", " Красотка🔥", "Королева 🤤💗", " Красооооотка !!! 🙏🌺🌺🌺🌺🌺☺️", "Чарівна і прекрасна ❤️", " Єдина, неповторна, бажана! Як же ми тебе любимо, Мер'єм-Хюррем😍😍😍", "Унікальна 😍😍", - написали в мережі.

Нагадаємо, що нещодавно на одному із світських заходів Мер'єм Узерлі з'явилася в елегантній чорній сукні із великим розрізом до бедра, чим дуже нагадала стиль голлівудської актрки Анджеліни Джолі. Загалом, у своєму Instagram Узерлі часто показує шанувальникам різні незвичні образи та вражає почуттям стилю.

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