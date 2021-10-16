Відома українська співачка, переможниця Євробачення та учасниця шоу "Танці з зірками" Джамала написала відвертий пост в Instagram про людські стереотипи та очікування.

Як пише Politeka.net, 38-річна українська співачка кримськотатарського походження Джамала (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова) отримала світову славу після перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2016 році. Цьогоріч Джамала наважилася взяти участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". На паркет співачка виходить із Антоном Нестерко.

Перед черговим ефіром Джамала написала довгий пост про людські стереотипи та очікування оточення, які не завжди потрібно виправдовувати.

"Усе життя від оточення ми постійно чуємо настанови правила тощо. В дитинстві: так дівчинка не ходить, так дівчинка не поводиться. Будь собою. Ні, не будь, будь кращою. Не будь занадто розумною, ніхто заміж не візьме", - написала співачка.

Джамала сказала, що свій наступний танець на проєкті вона присвячує усім тим, хто забув, що "якби ви не були такими, якими ви є – все було б інакшим".

"Хіп хоп?! Найскладніший танець🙈", - написала Юлія Саніна.

"Клас!!! Добре, що ти є ти 🤗", - підтримав Джамалу учасник "Танців з зірками" Стас Горуна.

Шанувальники оцінили відвертість співачки та написали коментарі.

"Ви круті🔥🔥🔥", "Дуже чекаємо 😍", "Щось чудове завтра буде! 🌠🔥 Нехай ваш танець буде найкращим, як завжди ❤ 🌹", " Як влучно ви сказали👏", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Джамала з "Танців з зірками" розповіла про побачення, виблискуючи фігурою в короткому топі: "Яка ти крута".

Нагадаємо, що з "Танців з зірками" вирішено вигнати відразу дві пари, українці в люті: "Самі будете дивитися ваш проект".

A ще Politeka повідомляла, що дружина Войтенка відкрито заговорила про обман на "Танцях з зірками": "Сценаристи, продюсери і мій чоловік брешуть...".