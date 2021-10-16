Бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо та чемпіон Європи Станіслав Горуна показав зворушливу зустріч із шанувальницею після репетиції до нового випуску "Танців з зірками".

Як пише Politeka.net, 32-річний український каратист Станіслав Горуна, який вирішив взяти участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками" та вийшов на паркет із фіналісткою юніорського Блекпулу Даніелою Преап, часто показує шанувальникам підготовку до ефірів проєкту у своєму Instagram. Горуну підтримують його дружина та маленький син.

Цього разу Горуна вирішив показати зворушливу зустріч із шанувальницею після чергової репетиції. Дівчинка так рознервувалася біля свого кумира, що не змогла вимовити і слова. Натомість Горуна намагався всіляко підтримати фанатку, яка мало не розплакалася.

"Що таке? Ти чого, маленька? Карино, будемо дружити чи ні?", - запитав Горуна.

"Так", - емоційно відповіла шанувальниця.

"Клас, у мене плюс один друг", - сказав Стас.

Рaніше Politeka писала, що учасник "Танців з зірками" зібрався стати президентом України: "Десь там себе бачу".

Нагадаємо, що Фагот висловився після вильоту з "Танців з зірками", зачепивши Джамалу, Горуну і Ліду Лі: "Старенький, тримайся".

A ще Politeka повідомляла, що чемпіон-учасник "Танців з зірками" Горуна заговорив про антидепресанти та вирушив до клініки: "Бережіть себе!".