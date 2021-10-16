Український актор з серіалу "Моя улюблена страшко" і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показав свою щасливу сім'ю на фото.
Як передає Politeka.net, знімок 28-річний артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Логай одружився на своїй партнерці по серіалу "Київ вдень і вночі" актрисі Євгенії Павленко в 2018 році. Пара виховує маленького сина, якого звуть Лев. Хлопчику два з половиною роки.
Артур розповів, що його дружина і син прийдуть на проект «Танці з зірками» і будуть підтримувати його із залу.
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"Мої ❤️ завтра будуть з нами в залі, бо знають, як важлива їх підтримка🙏 🏻. А ви будете з нами? Пишіть, з якого міста ви нас підтримуєте», - звернувся актор до своїх шанувальників.
Зазначимо, що напередодні прямого ефіру Артур Логай серйозно травмував ногу і звернувся до медиків. Знаменитість показав знімок, зроблений з лікарні. На ньому видно перев'язану ногу.
"Я у мами танцівник. Трохи більше доби до ефіру. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі", - повідомив учасник танцювального шоу.
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