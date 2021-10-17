Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", потрапила в цікаву ситуацію з поцілунком під час одного з випусків.

Популярна артистка стала героїнею шоу "Холостячка" з надією зустріти партнера і побудувати з ним сім'ю, повідомляє Politeka.net. З кожним випуском претендентів на руку і серце артистки стає все менше.

Красуня готує чоловікам все нові випробування, а ті в свою чергу намагаються здивувати її.

У п'ятому випуску Злата разом з трьома кавалерами вирушила на Кіпр, де приготувала двом з них цікаве випробування. Під час пояснення, чому вона вибрала таке завдання, вона доторкнулася до щоки, і учасник Андрій Задворний раптово поцілував її. Злата зніяковіла: "Це було дуже несподівано!",- прокоментувала вона.

"Тримай себе в руках... Я зробив вигляд, що нормально до цього ставлюся, але насправді так не по собі", - вимовив другий учасник Дмитро Шевченко.

За 40 хвилин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"А де можна навчитися, як правильно розпізнавати?", "Поки не бачу з її боку щирості ні до кого！Для мене поки тільки гра！", "Не можу з цього Андрія) ()", - написали користувачі Мережі.

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