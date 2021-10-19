Головний герой реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако та його кохана дівчина Анна Богдан вирушили на екскурсію до зони відчуження, пара побувала в Чорнобилі та Прип‘яті.

Як пише Politeka.net, 32-річний бізнесмен Михайло Заливако та 28-річна модель Анна Богдан познайомилися в 11 сезоні шоу "Холостяк". Після закінчення зйомок пара продовжила розвивати стосунки, вони живуть разом, часто з‘являються на світських заходах та багато подорожують.

У своєму Instagram Богдан розповіла, що вона разом із Михайлом вирушили на екскурсію до зони відчуження.

Гід показував групі людей вже не діючий реактор, занедбані будинки та готелі, колесо огляду в Прип‘яті та розповів історію чи не найбільшої трагедії для України - вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Богдан показувала шанувальникам кадри "мертвого" міста.

"Тільки подивіться🥺люди залишали все і бігли", - написала Богдан.

Нагадаємо, що вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року ще два дні тримали в таємниці. На третій день стали евакуйовувати жителів цього регіону "тимчасово". Цьогоріч була 35-річниця із дня трагедії на Чорнобильській АЕС, а до своїх домівок так ніхто і не повернувся.

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