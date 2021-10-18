Українська співачка Тіна Кароль показала головного чоловіка свого життя, з яким нарешті зустрілася після безлічі концертів і важливих зйомок.
Зірка багато працює в Україні: дає концерти і бере участь у різних зйомках, пише Politeka.net. У зірки досить напружений графік, але все ж вона намагається приділити час сім'ї.
Днями артистка вирушила до Великобританії, де в престижній школі Repton Preparatory School навчається її 12-річний син Веніамін.
Відомо, що хлопчик за кордоном відмінно вивчив рідну мову, він відвідує клуб, в якому танцює український гопак і співає народні пісні. Також хлопець займається музикою і спортом.
У своєму новому сторіс Тіна Кароль похвалилася фігурою в довгій чорній сукні і кросівках, а образ завершила жовтою сумочкою на стегнах. Співачка показала себе у великому дзеркалі.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Солістка KAZKA Зарицька різко висловилася про свою суперницю Джамалу, кадри: "Заважає нам..."
Дочка Ані Лорак без фільтрів чесно показала, як її мама виглядає вдома: кадри
Нещастя наздогнало зірку "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актор потрапив до лікарні: кадри
Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
А пізніше вона постала у відображенні зі своїм сином. Примітно, Веніамін сильно підріс і, можна сказати, змужнів.
"Я мала біля. Так радісно", - поділилася щастям Тіна Кароль поруч з головним чоловіком свого життя.
Зазначимо, Веніамін з'явився в шлюбі співачки і її продюсера Євгена Огіра, який помер в 2013 році від онкологічного захворювання.
Нагадаємо, Тіна Кароль в теплій шапці і куртці збентежила виглядом посеред літа
Як повідомляла Politeka, Кароль вискочила на вулицю в одному халаті і тапочках
Також Politeka писала, що Кароль відкинула збентеження і влаштувала палкі танці в модному топіку