Українська співачка Тіна Кароль показала головного чоловіка свого життя, з яким нарешті зустрілася після безлічі концертів і важливих зйомок.

Зірка багато працює в Україні: дає концерти і бере участь у різних зйомках, пише Politeka.net. У зірки досить напружений графік, але все ж вона намагається приділити час сім'ї.

Днями артистка вирушила до Великобританії, де в престижній школі Repton Preparatory School навчається її 12-річний син Веніамін.

Відомо, що хлопчик за кордоном відмінно вивчив рідну мову, він відвідує клуб, в якому танцює український гопак і співає народні пісні. Також хлопець займається музикою і спортом.

У своєму новому сторіс Тіна Кароль похвалилася фігурою в довгій чорній сукні і кросівках, а образ завершила жовтою сумочкою на стегнах. Співачка показала себе у великому дзеркалі.

А пізніше вона постала у відображенні зі своїм сином. Примітно, Веніамін сильно підріс і, можна сказати, змужнів.

"Я мала біля. Так радісно", - поділилася щастям Тіна Кароль поруч з головним чоловіком свого життя.

Зазначимо, Веніамін з'явився в шлюбі співачки і її продюсера Євгена Огіра, який помер в 2013 році від онкологічного захворювання.

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