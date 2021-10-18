Відома артистка Ані Лорак, яка нещодавно випустила пісню українською мовою, показала себе з яскравим макіяжем зблизька.

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою співачкою. Як відомо, нещодавно виконавиця виступила з концертом в Україні, через багато років. У 2014-му році артистка покинула Україну і через висловлювання на її адресу, залишилася в Росії. Однак нещодавно Ані Лорак випустила нову пісню українською мовою, після чого її покликали назад в Україну.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ані Лорак показала, який макіяж зробила їй візажист, однак для якого заходу-співачка не розкриває. Її макіяж складається з великих подвійних стрілок і яскравого контурингу.

"Боже-боже, що за краса така?",- коментує макіяж Ані Лорак.

Пізніше, співачка знову показала свій макіяж, тільки вже сидячи в машині та прямуючи на захід.

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