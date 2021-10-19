Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) розчулила новими кадрами з Британії, де зараз гостює у свого сина Веніаміна.

Веня вже кілька років навчається в престижній школі в Лондоні і живе в українській родині, а його мама, коли у неї є можливість, відвідує його. Хлопчику в листопаді виповниться 13 років, Тіна вирішила провести час із сином напередодні його дня народження.

Судячи з нових кадрів, якими Кароль поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, вони з Венею побували в музеї, де кожен експонат химерніший за інший, передає Politeka.net.

Зокрема, співачка зупинилася біля клітки з пташенятами - вірніше яйцями, з яких ті щойно почали вилуплюватися. Один вже повністю позбувся шкаралупи і старанно пищав, інший поки ще прокльовувався зсередини яйця.

"Маленький... він тільки вилупився", - милувалася крихітками Тіна.

Примітно, раніше вона порівнювала підрослого сина з пташеням. Навесні цього року Кароль ділилася яскравим фото, підписавши: "Моє пташеня вже вище мене! Потрібні ще пташенята".

Знімок тоді пішов гуляти по Мережі, зібравши безліч коментарів. Багатьох розбурхав натяк незаміжньої артистки на можливе потомство:

"Тіночка, поки молода, давай пташенят - і всі щоб були схожі на тебе. Веня - копія матусі"; "А що, яєчко вже відкладено - пора висиджувати пташеняти? Жарт, але бажаю, щоб це швидше збулося".

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