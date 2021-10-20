Український співак та улюбленець публіки Олег Винник уперше за рік дав відверте інтерв’ю, у якому розповів про те, як переніс коронавірус та заговорив про смерть молодої співробітниці.

Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український співак Олег Винник, який родом із Черкащини, - дуже медійна особистість. Попри те, що Олег багато гастролює Україною, він знаходить час на зйомки у фільмах та є одним із зіркових детективів другого сезону шоу "Маска".

Співак понад рік не давав інтерв’ю пресі, однак нещодавно наважився на розмову із журналісткою програми "Зірковий шлях".

Так, Олег Винник зізнався, що пандемія розділила його життя на "До" та "Після". Як відомо, виконавець переніс коронавірус восени минулого року. Винник розповів, що у нього була легка форма, однак хворобу він переніс не легко, адже багато працював і організм виснажувався.

"Я нелегко це пройшов, але це була форма легка. Я був на репетиції, на паркеті, за 20 хвилин шість футболок. І я впав після шостої і зрозумів, що щось не те. І мені швидка зараз теж не допоможе... Рази два у мене була реабілітація. І травлення, і нервова, і імунка, але Слава Богу, що ми тут і можемо ділитися цими речами. Ще буквально півроку ніхто не говорив ці речі", - сказав співак.

Олег також поділився емоціями, які пережив, вийшовши на сцену після хвороби.

"Чесно кажучи, я хотів сказати на сцені людям: "Спасибі вам велике, я вас люблю нескінченно, але більше ніколи не вийду на сцену". Це було так страшно...", - зізнається Олег.

Окрім цього, Винник вперше заговорив про те, що одна із співробітниць його команди померла під час пандемії від ускладнень.

"У нас і горе траплялося. Ми втратили з колективу одну працівницю. Була молода", - зі сльозами на очах ділиться Олег.

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