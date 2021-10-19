У мережі показали залаштунки другого сезону шоу "Маскарад", на відео показали, як замасковані герої проєкту готуються до виходу на сцену та хвилюються перед ефіром.

Як пише Politeka.net, прем’єра другого сезону популярного шоу "Маскарад", де зіркові детективи Юрій Ткач, Маша Єфросініна, Юлія Саніна та Дантес, Ірина Білик та Ігор Ласточкін, намагаються відгадати, хто із знаменитостей захований у костюмах, відбулася 18 вересня на телеканалі "1+1". За цей час команди вже встигли відгадати деяких учасників. Так, під костюмом Бабайки був співак Фагот, а у костюмі Мотанки ховалася ведуча Валентина Хамайко.

На офіційній сторінці шоу в Instagram шанувальникам часто розповідають про цікаві моменти на "Маскараді". Цього разу творці проєкту вирішили показати залаштунки шоу.

"Магічно, правда ж?😍 Показуємо вам кадри, які ви не побачите на екранах телевізорів. Як герої готуються до виходу на сцену найзагадковішого шоу країни та як хвилюються перед виступом", - написали в мережі.

На відео видно, як учасники одягають останні деталі костюмів, готуються до виступів, а також те, як зіркові детективи нервують перед кожним ефіром.

Рaніше Politeka писала, що дочка Ткача з "Квартал 95" вразила вчинком, отримавши костюм Інопланетянина з "Маскараду": відео.

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