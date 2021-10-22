Відома українська виконавиця, дочка легендарної співачки Ніни Матвієнко Антоніна Матвієнко розповіла про реакцію мами на її ранню вагітність; дочку Уляну Тоня народила у 16 років.

Як пише Politeka.net, 40-річна співачка та акторка Антоніна Матвієнко познайомилася зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном на шоу "Голос країни".

Пара одружилася та разом виховує дочку Ніну. Однак Тоня Матвієнко не приховує, що свого первістка, дочку Уляну, народила у 16 років від 23-річного хлопця.

Як розповіла Антоніна, свою вагітність вона спершу приховувала, розповіла двоюрідній сестрі. А от Ніні Матвієнко співачка зізналася вже на другому місяці вагітності, розповіла співачка у програмі "ЖВЛ".

Як каже Тоня, мама відреагувала дуже позитивно, вона була рада. Так, Тоня вийшла заміж та переїхала до чоловіка, проте після 10 років шлюб дав тріщину і співачка з дочкою Уляною повернулася додому.

"Дуже їй вдячна, що вона мені дозволила повернутися додому. Коли повернулася, сказала, що я звідси нікуди не подінуся від мами. Ось так і живемо до сих пір", - каже Матвієнко.

Зараз дочці Матвієнко Уляні 22 роки. У своєму Instagram співачка часто ділиться світлинами зі своїми доньками. Так, Тоня разом з чоловіком, мамою та доньками літали на відпочинок до Єгипту.

До того ж, Матвієнко з дочками Ніною та Уляною прикрасила обкладинку журналу "Viva!".

Шанувальники написали багато коментарів.

"Уляна така гарна❤️❤️❤️", " Прекрасне фото, дівчатка ви просто чудові👏👏👏", " Які красунечки! Справжня королева з принцесами!", "Старша дочка на тебе схожа", " Тоня - респект , хороший приклад всьому розхристаному , з вульгарними фото - шоу-бізнесу. Вишукане вбрання , хороший стиль , бездоганний смак , а ще простота і людяність з великим талантом і дочки - гарні під стать мамі, оце дійсно фото - гордість України , так тримати!!!", - написали в мережі.

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