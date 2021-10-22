Колишня домашня помічниця російської Примадонни Алли Пугачової Людмила Дороднова розповіла про роботу в співачки та побажала їм із Галкіним щастя.

Як пише Politeka.net, 80-річна Людмила Дороднова працювала у відомої російської співачки Алли Пугачової 26 років, із 1979 року до 2005. Проте, після розлучення Алли Борисівни із Філіпом Кіркоровим, Людмила Дороднова залишилася працювати у співака.

Хатня працівниця Пугачової розповіла, яка співачка в побуті, згадала, як допомагала Аллі Борисівні виховувати дочку Христину Орбакайте, няньчила внуків Примадонни. Людмила каже, що може у будь-який момент подзвонити до Алли, але у цьому немає потреби.

Окрім цього Людимила розповіла, що дуже рада за Аллу Пугачову та Максима Галкіна, а маленькими Лізою та Гаррі вона захоплюється, пише Собеседник.

"Гаррі і Ліза настільки розумні, що з ними вже навіть страшно спілкуватися. Весь час боїшся, що у тебе не вистачить мізків на розмови з ними. Вони ж і іноземні мови знають, всебічно розвинені. Та й ще, зараз стільки нових слів розвелося, яких я й не знаю. Вже не вони у тебе будуть щось питати, а ти у них. Алла нарешті живе тим життям, про яку вона завжди мріяла і яку заслужила, - каже Людмила.

Колишня працівниця вважає різницю у віці Пугачової та Галкіна нісенітницею та бажає їм щастя та здоров’я.

Зауважимо, що Аллі Пугачовій 72 роки, однак співачка не виглядає на свій вік. Вона часто експерементує із зачісками, стильно одягається. Наприклад, на день народження дочки свого друга Ігоря Ніколаєва Пугачова прийшла із дуже короткою зачіскою. Співачку було не впізнати. Загалом вона дуже схудла, а поряд із чоловіком Галкіним та дітьми виглядає щасливою.

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