Українська співачка Slavia, яка багато років прожила в шлюбі із виконавцем Дзідзьо, а після розлучення почала сольну кар’єру, розповіла Каті Осадчій про свою нову квартиру.

Як пише Politeka.net, Михайло Хома (Дзідзьо) та Ярослава Притула (Slavia) одружилися у 2013 році. Увесь цей час Ярослава надійно оберігала тил виконавця, однак цього року пара оголосила про розрив. Після розлучення Ярослава Притула почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом Slavia та вже випустила декілька треків.

Окрім цього, співачка не приховує, що отримала від чоловіка в подарунок розкішну квартиру в столиці із видом на озеро.

Хоча Slavia і не коментує розлучення, вона все ж підтримує колишнього чоловіка на різних заходах. Так, вона з’явилася на допрем’єрному показі фільму Дзідзьо "Де гроші". Після цього, Ярослава поспілкувалася із Катею Осадчою, яка запитувала її про подаровану квартиру та чутки про примирення.

"У якийсь момент почали говорити, що ось ця квартира – це, можливо, таке возз’єднання знову з Михайлом, що ви знову разом?", - запитала Осадча.

Фрагментом інтерв’ю Slavia поділилася у своєму Instagram, однак відповіді на питання Каті не показала.

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