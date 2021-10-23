Телеведуча Леся Нікітюк, яка днями відсвяткувала день народження, похвалилася несподіваним презентом, від якого в дикому захваті.
Так, 34-річна зірка показала в "сторіз" у себе в Instagram, як розпаковує свої подарунки, передає Politeka.net.
Після розкішних букетів квітів та коробочок з прикрасами Леся перейшла до більш практичного презенту.
"Ну яка ж вечірка 90-х без такого подарунка для іменниниці. Мама Кет мені презентувала дві подушечки і ковдру. Будь ласка, щоб Лесєчка солодко спала після знімальних днів, після роботи в павільйоні", - говорить на кадрах Нікітюк, захоплюючись якістю м'якого ліжка.
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"Мамуля, спасибі!!! Скоро цією ковдрою хтось буде мене вкривати", - завзята холостячка заінтріговла підписом.
Зазначимо, 19 жовтня Леся відсвяткувала день народження в елітному ресторані Києва, влаштувавши вечірку диско в стилі 90-х. Із зірок на заході був помічений тільки комік Роман Міщеряков, інші знаменитості залишили свої привітання на сторінці Лесі в соцмережі.
Гості прийшли згідно дрес-коду, а ось сама Нікітюк блищала в сріблястому комбінезоні і жовтих туфлях, накинувши "шаль" з золотистої мішури.
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